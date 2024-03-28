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Захарова: Армению превращают в инструмент реализации планов Запада

Захарова: Армению превращают в инструмент реализации планов Запада

Global look press/dpa/Michael Kappeler Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала предстоящую 5 апреля встречу высокого уровня Армения – ЕС – США и заявила, что в Вашингтоне, Брюсселе и Ереване наигранно недоумевают, почему данная встреча вызывает у многих "беспокойство".

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