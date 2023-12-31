Гастроэнтеролог раскрыл суточную норму потребления мандаринов

Новый год неизменно ассоциируется с мандаринами. Однако употреблять любимое лакомство в неограниченных количествах может быть опасно, предупредил врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Евгений Белоусов.