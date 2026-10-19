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1. «Динамо» победило ЦСКА в дерби в 11-м туре Альфа-Банк РПЛ (3:1): Окишор забил на 92-й, Фернандес – на 88-й, Обляков с пенальти ответил на гол Тюкавина.