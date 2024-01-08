Блинкен в Катаре: "Конфликт между Израилем и ХАМАС причиняет много страданий"

Конфликт между Израилем и ХАМАС в секторе Газа, продолжающийся уже четвертый месяц, может «легко дать метастазы» в регионе, предупредил в воскресенье госсекретарь США Энтони Блинкен, посетивший Катар в рамках нового турне по арабским странам и в Израиль.
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