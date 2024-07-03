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Выбор цветов для церемонии прощания: что нужно знать

Выбор цветов для церемонии прощания: что нужно знать

Выбор цветов для церемонии прощания: что нужно знать Юлия СавельеваВыбор цветов для погребения — это не просто дань уважения усопшему, но и способ выразить свои чувства, поддержать близких в трудный момент.

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