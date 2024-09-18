Купюры в магазинах больше не принимают: с 16 сентября россияне получили неприятный сюрприз Ольга ВайленкоС 16 сентября 2024 года в России начнутся кардинальные изменения в сфере розничной торговли — магазины перестанут принимать наличные купюры для расчетов.