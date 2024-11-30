"Семья-это счастье!" Такая тема для районного конкурса детского художественного творчества была выбрана в Год семьи не случайно.
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"Семья-это счастье!" Такая тема для районного конкурса детского художественного творчества была выбрана в Год семьи не случайно.