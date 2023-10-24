Украина, похоже, отменяет битвы за Крым. Инсайдеры говорят, что главный украинский генерал Валерий Залужный снова выступил против авантюрной операции.
А вот это уже похоже на конец: Украина отменила свою главную битву
Комментарии
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лл
лина любимцева
ГАДИТЬ жЫдо-бандэровцы никогда не перестанут по Черному морю, поэтому ПОРА БРАТЬ НИКОЛАЕВСКУЮ и ОДЕССКУЮ ОБЛАСТИ, а потом и территории вокруг Днепра. И отрезать выход жЫдо-бандэрья от Черного моря и Днепра. Мое родное Азовское море уже стало внутренним морем России, и ЭТО ОЧЕНЬ РАДУЕТ!! Море хоть мирную жизнь ощутит и увидит!!
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4 д.
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