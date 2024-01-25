Глава СВР Нарышкин: Из-за поражения Киева, Запад готовит масштабные провокации против РФ

США и Европа терпят поражение на Украине, вследствие чего готовят новые антироссийские провокации. Об этом сообщил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в беседе с журналистами РИА Новости.
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