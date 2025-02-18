Лавров: США стали лучше понимать позицию России

МОСКВА, 18 февраля, ФедералПресс. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Москва и Вашингтон договорились ускорить процесс назначения послов и устранить существующие барьеры в работе дипломатических миссий.
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