Россиянам предложили нестандартные пути увеличения пенсионных выплат — от сознательного отказа от заслуженного отдыха до финансовых инструментов с…Сообщение «Работать до 75»: как россияне могут удвоить пенсию — три стратегии от эксперта появились сначала на Ежедневные новости.