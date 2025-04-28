Россиянам предложили нестандартные пути увеличения пенсионных выплат — от сознательного отказа от заслуженного отдыха до финансовых инструментов с…Сообщение «Работать до 75»: как россияне могут удвоить пенсию — три стратегии от эксперта появились сначала на Ежедневные новости.
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