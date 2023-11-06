Россия и Китай в преддверии битвы за Казахстан? Разрушая миф о Глобальном Юге

Форум и миф Недавно я писал о современном мифотворчестве в сфере геополитики. Один из таких искусственных конструктов – миф о Глобальном Юге, якобы готовом бросить вызов «золотомиллиардному» Глобальному Северу.
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