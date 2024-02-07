ДОСТОЙНАЯ ЖИЗН...
ГлавнаяОбществоОбсуждаемПенсия и пенсионерыЗдоровьеСад, огородВкусно!Ликбез
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

20 102 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Людмила Абрамова
    будем надеяться, что увидим интервью и все пройдет без жертвИнтервью будет см...
  • Галина Смирнова
    Жесть))) Сначала верховный главнокомандующий страны 404 Зеленский снимает с должности главкома Залужного и садит в ег...Возможет ли перев...
  • Игорь
    Такеру теперь однозначно надо у Путина гражданство просить! В пиндостане он долго явно не проживет - или в авиакатаст...Интервью будет см...

Интервью будет смотреть весь мир. Видимо выборы в США выиграет Путин

Интервью будет смотреть весь мир. Видимо выборы в США выиграет Путин

Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Только что прогремело заявление Такера из самого сердца России.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Вадим Мальцев
👍
Ответить
19 час.
Игорь
Такеру теперь однозначно надо у Путина гражданство просить! В пиндостане он долго явно не проживет - или в авиакатастрофу попадет, или на машине тормоза откажут. или под массовый расстрел попадет в супермаркете. Это уже к бабке не ходи
Ответить
16 час.
Людмила Абрамова
будем надеяться, что увидим интервью и все пройдет без жертв
Ответить
11 час.

Картина дня

наверх