Интервью будет смотреть весь мир. Видимо выборы в США выиграет Путин

Игорь

Такеру теперь однозначно надо у Путина гражданство просить! В пиндостане он долго явно не проживет - или в авиакатастрофу попадет, или на машине тормоза откажут. или под массовый расстрел попадет в супермаркете. Это уже к бабке не ходи