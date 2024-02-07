Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Только что прогремело заявление Такера из самого сердца России.
Интервью будет смотреть весь мир. Видимо выборы в США выиграет Путин
Комментарии
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Вадим Мальцев
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19 час.
Игорь
Такеру теперь однозначно надо у Путина гражданство просить! В пиндостане он долго явно не проживет - или в авиакатастрофу попадет, или на машине тормоза откажут. или под массовый расстрел попадет в супермаркете. Это уже к бабке не ходи
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16 час.
Людмила Абрамова
будем надеяться, что увидим интервью и все пройдет без жертв
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11 час.
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