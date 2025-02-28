Сугроб скандалов: в Грузии новый виток борьбы власти и оппозиции

Грузинские власти в феврале взялись за масштабную политическую реформу. В парламент страны внесена новая версия закона об иноагентах и закона о СМИ, анонсировано возвращение в Уголовный кодекс статьи о госизмене.
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