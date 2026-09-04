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ДумаТВ

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Нарышкин назвал реальным риск масштабного конфликта на всем пространстве Евразии

Нарышкин назвал реальным риск масштабного конфликта на всем пространстве Евразии

Вся Евразия может оказаться в зоне полномасштабного военного конфликта, и этот риск уже перестал быть абстрактным.

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