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Свежие комментарии

  • Александр Жигилий
    Так это должны сделать независимые юристы, а не то, кто как раз и создаёт "мутную воду" и в ней ловит"рыбку"! Наказал...Владимир Путин пр...
  • Ника
    Давно пора.Путин поручил под...
  • Юрий Зубрин
    Все нормальные страны объеденитесь ,наложите на эту блядскую пиндосню столько санкций ,чтобы они захлебнулись в собст...США снова угрожае...

Совокупная прибыль Т-банка и Росбанка по РСБУ за 11 месяцев достигла 112 млрд

Прибыль Т-банка по РСБУ за 11 месяцев 2024 года выросла на 41% год к году и достигла 58 млрд рублей. Прибыль Росбанка, который находится в стадии присоединения к Т-банку в форме филиала, за тот же период увеличилась на 83%, до 54 млрд рублей, следует из операционных показателей группы «Т-Технологии».

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