Совокупная прибыль Т-банка и Росбанка по РСБУ за 11 месяцев достигла 112 млрд

Прибыль Т-банка по РСБУ за 11 месяцев 2024 года выросла на 41% год к году и достигла 58 млрд рублей. Прибыль Росбанка, который находится в стадии присоединения к Т-банку в форме филиала, за тот же период увеличилась на 83%, до 54 млрд рублей, следует из операционных показателей группы «Т-Технологии».