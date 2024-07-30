Специи и приправы: какие подойдут для детского меню

Полторы сотни известных миру специй открывают простор для кулинарной фантазии взрослых. Подойдут ли они малышам? Обычно специями (или пряностями) называют все, чем сдабривают, приправляют и ароматизируют пищу: высушенные семена тмина, почки гвоздики, плоды перцев, кору корицы, листья мяты и многое другое.