EJPC: сидячий образ жизни в детстве приводит к проблемам с сердцем в старости

Ученые назвали детскую вредную привычку, которая может стать губительной в старости.Ученые из университетов Бристоля, Эстера и Восточной Финландии обнаружили, что сидячий образ жизни в детстве приводит к опасным последствиям в зрелом возрасте.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии