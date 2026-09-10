Казахстан: электронные разрешения на въезд пока необязательны

Система оформления электронных разрешений на въезд в Казахстан пока проходит этап тестирования, поэтому для иностранных граждан данная процедура не носит обязательный характер.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Ангелина Сулейман...
- Г( Исследователь Дег...
- В Кола и никаких ди...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым