Шимпанзе из лесов Уганды показали, как зарождалась медицина

В научной литературе ранее уже описывали самолечение диких шимпанзе растениями. Теперь появились данные, что эти человекообразные обезьяны оказывают подобную помощь и членам своих сообществ, причем не обязательно близким родственникам.
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