Рафинья вызван в сборную Бразилии из-за травмы Винисиуса

Рафинья Диас получил приглашение в сборную Бразилии. Вингер «Барселоны» вызван в «селесао» из-за травмы Винисиуса – игрок «Реала» выбыл на 6 недель из-за травмы двуглавой мышцы бедра.
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