Страна и люди
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Страна и люди

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Что же случилось? Всего за 10 дней РФ покинули почти 100 тыс мужчин из Узбекистана

Что же случилось? Всего за 10 дней РФ покинули почти 100 тыс мужчин из Узбекистана

В центре вашего внимания Рынок труда сегодня живёт в ритме постоянных перемен - внешние обстоятельства всё чаще становятся поворотной точкой в судьбах людей.

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Новый комментарий от пользователя
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Andrej Popp

И пусть валят, да ещё как можно быстрее. ЗАЧЕМ они нужны ? Среди них только один из 10-ти может пару слов по русски сказать, про образование даже можно не заикаться. Среди них НЕТ ни одного инженера, слесаря высокой квалификации, нет компьютерщиков и так далее. Ну и ЗАЧЕМ ОНИ НУЖНЫ ???