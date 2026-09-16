Что же случилось? Всего за 10 дней РФ покинули почти 100 тыс мужчин из Узбекистана

В центре вашего внимания Рынок труда сегодня живёт в ритме постоянных перемен - внешние обстоятельства всё чаще становятся поворотной точкой в судьбах людей.
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Вот такие они "незаменимые"! Вернулись в Узбекистан в основном те, кто не нашел в России нормальную работу, на которую приглашался!
И пусть валят, да ещё как можно быстрее. ЗАЧЕМ они нужны ? Среди них только один из 10-ти может пару слов по русски сказать, про образование даже можно не заикаться. Среди них НЕТ ни одного инженера, слесаря высокой квалификации, нет компьютерщиков и так далее. Ну и ЗАЧЕМ ОНИ НУЖНЫ ???
Пусть валят в свои кишлаки, вонючки-недоучки!👻