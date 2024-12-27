Последний бой: у Конгресса США «отыскали» право не допустить Трампа в Белый дом

В США не оставляют попыток заблокировать возвращение избранного Дональда Трампа в Белый дом. Еще до вступления в должность он наговорил столько опасных слов, сделал жестких заявлений по различным важным вопросам, а также повздорил со многими лидерами мира, что оппоненты решили с ним бороться до того, как он полноценно станет главой государства.