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Последний бой: у Конгресса США «отыскали» право не допустить Трампа в Белый дом

Последний бой: у Конгресса США «отыскали» право не допустить Трампа в Белый дом

В США не оставляют попыток заблокировать возвращение избранного Дональда Трампа в Белый дом. Еще до вступления в должность он наговорил столько опасных слов, сделал жестких заявлений по различным важным вопросам, а также повздорил со многими лидерами мира, что оппоненты решили с ним бороться до того, как он полноценно станет главой государства.

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Gennady Sokolovsky
Закупаемся семками.
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