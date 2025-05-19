Володин возложил цветы к Вечному огню на площади Победы в Бишкеке

Председатель Госдумы, председатель Парламентской Ассамблеи ОДКБ Вячеслав Володин, а также главы делегаций национальных законодательных органов стран-членов организации почтили подвиг жителей Киргизии, погибших в годы Великой Отечественной войны.
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