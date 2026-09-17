Реабилитолог Орел: переход к ЗОЖ должен быть постепенным

Переход к здоровому образу жизни (ЗОЖ) должен быть постепенным. Сперва можно добавить в свой распорядок регулярные прогулки, постараться полноценно спать и слегка скорректировать питание.
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