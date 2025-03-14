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  • Михаил Степанченко
    Ну про полуприцеп то не свисти. В СССР грузовики использовали для перевозки различных грузов, в том числе небольших п...Жесточайший ответ...
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Суджа освобождена. Дальше контратака на Сумскую область: свежие сводки с фронтов СВО от военкоров

Суджа освобождена. Дальше контратака на Сумскую область: свежие сводки с фронтов СВО от военкоров

Армия России после ликвидации врага в Курском приграничье пойдёт в контратаку.В ходе специальной военной операции войска России осуществили значительные удары по объектам противника и продолжая продвижение в ключевых районах.

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