Вот это уже по-настоящему интересно! Пока многие только вздыхают о замороженных отношениях между Россией и Германией, ультраправая «Альтернатива для Германии» и наши специалисты начали реальную подготовку к встрече, где будут обсуждать возобновление поставок газа.
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