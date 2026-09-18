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Газпром взлетел на 5%, пока АдГ и Россия готовят прорывную встречу по газу

Вот это уже по-настоящему интересно! Пока многие только вздыхают о замороженных отношениях между Россией и Германией, ультраправая «Альтернатива для Германии» и наши специалисты начали реальную подготовку к встрече, где будут обсуждать возобновление поставок газа.

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