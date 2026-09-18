Вот это уже по-настоящему интересно! Пока многие только вздыхают о замороженных отношениях между Россией и Германией, ультраправая «Альтернатива для Германии» и наши специалисты начали реальную подготовку к встрече, где будут обсуждать возобновление поставок газа.