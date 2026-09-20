Замороженные ягоды и овощи: как не потерять пользу и не нарваться на подвох

Представьте: вы открываете морозилку, а там целая радуга — яркие ягоды, сочные овощи, зелень, которая так и манит в смузи или рагу.
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