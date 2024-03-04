Авторы эмулятора Yuzu ответили на иск Nintendo и наняли адвоката Компания Tropic Haze, с...

Авторы эмулятора Yuzu ответили на иск Nintendo и наняли адвокатаКомпания Tropic Haze, создавшая программу для эмуляции Yuzu, ответила на судебный иск Nintendo, в котором компания обвиняется в “незаконном обходе шифрования программного обеспечения Nintendo”.
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