В Киеве торжественно включили освещение улицы Маккейна

На улице имени сенатора Маккейна включили свет. Те, кто еще вчера насмехался над тем, как президент Петр Порошенко пафосно открывал общественные туалеты и автобусные остановки, были посрамлены.
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