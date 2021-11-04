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В Киеве торжественно включили освещение улицы Маккейна

В Киеве торжественно включили освещение улицы Маккейна

На улице имени сенатора Маккейна включили свет. Те, кто еще вчера насмехался над тем, как президент Петр Порошенко пафосно открывал общественные туалеты и автобусные остановки, были посрамлены.

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