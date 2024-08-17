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Нетвердой походкой и в обнимку с подушкой: нагой незнакомец привлек внимание жителей дома на Шувалова

Нетвердой походкой и в обнимку с подушкой: нагой незнакомец привлек внимание жителей дома на Шувалова

В Мурино заметили незнакомца, бредущего в неизвестном направлении с подушкой в руках. Однако эта деталь – не единственное, что поразило очевидцев: их внимание привлекло и то, что неизвестный шел по улице босиком и в одних лишь трусах.

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