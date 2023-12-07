ЦПВС: В Сирии террористы за сутки четыре раза обстреляли Идлиб

Замглавы ЦПВС Российской Федерации на территории Сирийской Арабской Республики Вадим Кулить поделился сведениями о том, что боевые группы террористов за суточный период проводили четыре артиллерийские атаки, целями которых оказывались расположенные на территории Идлиба населённые пункты.