ЦПВС: В Сирии террористы за сутки четыре раза обстреляли Идлиб

Замглавы ЦПВС Российской Федерации на территории Сирийской Арабской Республики Вадим Кулить поделился сведениями о том, что боевые группы террористов за суточный период проводили четыре артиллерийские атаки, целями которых оказывались расположенные на территории Идлиба населённые пункты.
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