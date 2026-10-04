Новую BMW 3 Series привезут в Россию — базовая версия удачно попала под льготный утильсбор

Мощность двигателя базовой версии — 156 л.с. На этой неделе BMW представила новое поколение 3 Series с двигателями внутреннего сгорания, а российские дилеры уже готовятся к поставкам модели по альтернативным каналам.
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