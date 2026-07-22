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Царьград

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Полиция Легницы предъявила обвинение гражданке Польши за нападение

Полиция Легницы предъявила обвинение гражданке Польши за нападение

В польской Легнице местная жительница атакована за избиение двух украинских девочек на детской площадке.

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