Врач рассказала, как облегчить симптомы сезонной аллергии

Американский аллерголог и иммунолог Кара Вада рассказала изданию Healthnews, что для облегчения симптомов аллергии на пыльцу растений нужно как можно чаще принимать душ и стараться держать окна закрытыми.
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