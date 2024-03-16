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Врач рассказала, как облегчить симптомы сезонной аллергии

Врач рассказала, как облегчить симптомы сезонной аллергии

Американский аллерголог и иммунолог Кара Вада рассказала изданию Healthnews, что для облегчения симптомов аллергии на пыльцу растений нужно как можно чаще принимать душ и стараться держать окна закрытыми.

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