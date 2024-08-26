Удар «Искандера» разрушил базу наемников ВС Украины

Появились важные сведения о российском ударе по военному объекту в Краматорске, сообщает “МК”. Ракета из оперативно-тактического комплекса «Искандер» уничтожила временное расположение подразделений «Иностранного Легиона ВСУ» в отеле «Сапфир».
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