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Гавайские вулканы помогают изучать вулканическое прошлое Луны перед Artemis

Гавайские вулканы помогают изучать вулканическое прошлое Луны перед Artemis

На первый взгляд, Гавайи и Луна — не самые очевидные соседи в научной мысли. Но для планетологов Гавайский архипелаг давно стал одним из лучших аналогов лунной поверхности — особенно её западных равнин, покрытых древними базальтовыми лавовыми потоками.

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