Гавайские вулканы помогают изучать вулканическое прошлое Луны перед Artemis

На первый взгляд, Гавайи и Луна — не самые очевидные соседи в научной мысли. Но для планетологов Гавайский архипелаг давно стал одним из лучших аналогов лунной поверхности — особенно её западных равнин, покрытых древними базальтовыми лавовыми потоками.