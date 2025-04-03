Юрист раскрыл, как защититься от новых массовых автоподстав на пешеходном переходе

В крупных городах России все чаще фиксируют схемы мошенничества, при которых люди специально падают под машины на пешеходных переходах, а затем вымогают у водителей компенсацию, запугивая их разбирательствами и штрафами.
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