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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Руа о 0:4 с «Нью-Джерси»: «Дома «Айлендерс» должны играть лучше. Наши болельщики заслуживают большего, чем то, что мы показываем»

Во вчерашнем матче регулярного чемпионата НХЛ «Айлендерс» проиграли «Девилз» со счетом 0:4. Это стало седьмым поражением для команды в восьми последних играх.

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