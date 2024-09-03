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Как татуировки негативно влияют на терморегуляцию кожи

Как татуировки негативно влияют на терморегуляцию кожи

Американские ученые предупредили об опасности татуировок для организма. Специалисты из Южного методистского университета заявили, что татуировки негативно влияют на потовые железы и нарушают терморегуляцию кожи.

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