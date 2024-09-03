Как татуировки негативно влияют на терморегуляцию кожи

Американские ученые предупредили об опасности татуировок для организма. Специалисты из Южного методистского университета заявили, что татуировки негативно влияют на потовые железы и нарушают терморегуляцию кожи.
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