Угрозы с ядерным подтекстом прозвучали в адрес России почти в один час — и от Киева, и от Европы. Одновременно у аналитиков оказался закрытый документ о масштабном плане по энергетике Украины, а Зеленский пошёл в атаку уже не на Москву, а на Вашингтон.
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