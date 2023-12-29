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Закон, порядок, государство

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Североосетинские общественники и сотрудники отдела полиции во Владикавказе организовали для детей праздничное представление

Североосетинские общественники и сотрудники отдела полиции во Владикавказе организовали для детей праздничное представление

К проведению Всероссийской праздничной акции «Полицейский Дед Мороз» инспекторы по делам несовершеннолетних подходят с особой ответственностью.

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