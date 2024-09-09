Памфилова: В выборах приняли участие 47% избирателей

В выборах приняли участие больше 27 миллионов избирателей, это 47 процентов от общего числа россиян, обладающих активным избирательным правом, сказала глава Центризбиркома Элла Памфилова в информцентре ЦИК 9 сентября.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии