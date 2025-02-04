Оплата труда курьеров в Карелии побила рекорды

Рекордные зарплаты курьеров в Карелии: работодатели готовы платить до 178 тысяч Зарплаты курьеров в Карелии за последние четыре года выросли более чем в два раза, что подтвердило исследование аналитиков hh.
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