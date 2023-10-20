Взят под домашний арест ивановский коммерсант, работавший на проекте «Суздаль-Зарядье»

Предпринимателя подозревают в краже из бюджета 1,6 миллиона рублей.Отправлен под домашний арест коммерсант из Гаврилова Посада, что в Ивановской области, чья фирма по контракту благоустраивала одну из локаций в центре Суздаля.
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