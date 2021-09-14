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В московском метро появились указатели на таджикском и узбекском языках

В московском метро появились указатели на таджикском и узбекском языках

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы (которым руководит заммэра, миллиардер из Эстонии Максим Ликсутов, имеющий, по данным ТГ-канала "Кремлёвский безБашенник", гражданство Кипра, ПМЖ Испании и ВНЖ Франции) отметился любопытным новшеством.

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Sasha Sokolov
англичан в Москве гораздо меньше чем узбеков так что ничего удивительного нет в таких надписях учитывая что по русски узбеки говорят плохо
павел пастухов
Нам только этого не хватало для полного счастья , у них там запрет и притеснение русских . а им все привилегии . Доиграемся
nestor 19
Какая же все-таки продажная мразота стоит на руководящих постах в нашем государстве. Ради своей личной выгоды готовы сдать страну полчищам азиатов
nestor 19
Какая же все-таки продажная мразота стоит на руководящих постах в нашем государстве. Ради своей личной выгоды готовы сдать страну полчищам азиатов
nestor 19
Какая же все-таки продажная мразота стоит на руководящих постах в нашем государстве. Ради своей личной выгоды готовы сдать страну полчищам азиатов
Виктор Василенко
"демократы" развалят Россию , слава Богу я уже это не увижу ....
Ирина Голота (Болховитинова)
Ребята... то ли еще будет...
ксеня иванова
Не азиатский язык надо убирать, а Азию. Акт тараканы. Если Кавказ прихватит, не расстроюсь, чес слово.
Наталья Андросова
Это уже слишком
grainvn
Да чего уж мелочиться? Переименуйте уж Москву в Москвабад, или в Чуркостан. А сами из чиновничьих кресел и из России - на баробад!
Семенков Александр
Ликсутов, ты умом случайно не тронулся? До какой де степени нужно быть как вором, так и идиотом.
Роман
Еще одна веская причина голосовать против едроси!
Виктор Борисов
В общем сбываются прогнозы полковника Квачкова об организациии отрядов самообороны в необходимисти этого убеждают изнасилование и убийство в подмосковьи
Лариса Фомичева
Не вижу ничего удивительного.Ещё В.Высоцкий пел: Проникновенье наше по планете Особенно заметно вдалеке В общественном парижском туалете Есть надписи на русском языке!
Наталья Попова
Я была в Ташкенте буквально через 2-3 дня после провозглашения Узбекистаном своей независимости. И , первое, что сделали в Ташкенте - это скололи в ташкентском метро названия станций на русском языке.
Анатолий Селиванов
уволить и отправить его в эти (или в одну из восточных стран неуполномоченным от района московии)....................
карла карлова
Ужас и позор!
ГусЕна
Я не верю!
Майя Maja
Сегодня была на станции метро Чистые пруды. Нигде не видела на кириллице ничего подобного
Владимир Петросов
Этот заммэра Москвы либо дурак, либо сволочь.
Александр Клюянов
2
Vladimir Lioubimcev
А россиян не погонят на курсы по изучению таджикского и узбекского языков? А если не будут знать эти языки - НА РАБОТУ НЕ БРАТЬ!!
Александр Клюянов
Просто гордость распирает от БЕСкорыстного интернационализЬма московской мэрии.
Ольга Потехонченко
Дожили!!!
Юрий Горемыкин
1.Срочно нужны Правила и Законы по которым нашим работодателям должно стать крайне не выгодно брать на работу иностранцев. Выполнение этих правил и законов должно строжайше контролироваться. 2. Необходимо ужесточить и реально выполнять правила и условия предоставления российского гражданства иностранцам и их детям рожденным на территории России.3. Нужны новые жесткие условия для перевода иностранцами денег за пределы России, переводы нужно существенно ограничить. В целом нужно значительно ограничить количество гастербайтеров
Виктор Муравьев
И зачем? Разве не достаточно рисунка с перечёркнутым пешеходом? Для всех иноязычных и вообще неграмотных? Решил сделать реверанс среднеазиатским дикарям.
Ritchie Blackmore
Политика такая. В действительности, это позор.
Алексей Смирнов
Пора москвичам выучить пару новых языков.
Виктория Виктория
19 сентября все на голосование против ЕР!!!!
Олег Гильмутдинов
"Даёшь самые демократичные указатели на языках всех народов Земли!"

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