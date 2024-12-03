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В смертельном ДТП на Сахалине погибли водитель и пассажир иномарки

В смертельном ДТП на Сахалине погибли водитель и пассажир иномарки

Смертельное ДТП произошло в Углегорском районе Сахалинской области.Госавтоинспекция региона сообщила, что авария произошла 3 декабря в районе 314 км автомобильной дороги «Невельск-Томари-аэропорт Шахтерск».

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