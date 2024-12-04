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В российском регионе захотели запретить мигрантам работать в 37 сферах

В российском регионе захотели запретить мигрантам работать в 37 сферах

Власти Нижегородской области хотят запретить мигрантам работать в 37 сферах деятельности. Об этом говорится в проекте указа главы региона Глеба Никитина, он опубликован на сайте правительства российского региона.

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