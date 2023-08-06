Как далеко пойдут русские?

АС

Алексей Сафронов

Спасибо за то, что оптимистичненько получилось, Андрей! А главное - всё За здравие. Ну, как у Герберт Уэльс, который назвал нашего Гения Ильича "Кремлёвским мечтателем", а "Россию во мгле". Надеюсь что ВВП изучит ваш "ответ Чемберлену"...