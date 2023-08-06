Любопытно, однако

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Как далеко пойдут русские?

Как далеко пойдут русские?

Парадокс заключается в том, что русские терпеть не могут в-евать, но умеют это делать чуть ли не лучше всех.

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Комментарии
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Борис Виленский
Я бы шёл до Вашингтона...
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АС
Алексей Сафронов
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