Парадокс заключается в том, что русские терпеть не могут в-евать, но умеют это делать чуть ли не лучше всех.
Как далеко пойдут русские?
Комментарии
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Борис Виленский
Я бы шёл до Вашингтона...
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42 мин.
АС
Алексей Сафронов
Спасибо за то, что оптимистичненько получилось, Андрей! А главное - всё За здравие. Ну, как у Герберт Уэльс, который назвал нашего Гения Ильича "Кремлёвским мечтателем", а "Россию во мгле". Надеюсь что ВВП изучит ваш "ответ Чемберлену"...
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13 мин.
ВЦ
Виталий Цуканов
Амеропидоры должны быть уничтожены. С Кенеди, развельтами, обезьяной, башами, клиторами, дедами и трампами! Сборище преступников!
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10 мин.
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