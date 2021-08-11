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Агитаторам Шипулина «слили» персональные данные одиноких стариков

Агитаторам Шипулина «слили» персональные данные одиноких стариков

Пенсионеров будут убеждать голосовать за единоросса Антона Шипулина на выборах в Госдуму В Североуральске (Свердловская область) городские власти наняли агитаторов, которым раздали персональные данные пенсионеров, инвалидов и одиноких людей.

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